Dólar abre em baixa, de olho na Europa O dólar abriu hoje em queda forte, de 1,23%, cotado a R$ 3,62. Instantes depois, às 10h14, a queda havia diminuído um pouco, para 1,09%, com a cotação a R$ 3,625. O feriado de hoje nos Estados Unidos deve reduzir ainda mais a liquidez do mercado de câmbio, que já é comprometida há semanas pelo ambiente de incertezas. E esse clima continua. Desde o final de semana intensificam-se as ameaças bélicas dos Estados Unidos contra o Iraque e os rumores em torno de possíveis novos atentados. O contraponto continua vindo de parte importante dos países europeus, que mantêm o tom de ponderação; na Europa, as bolsas sobem. Um movimento técnico também deve pesar para essa abertura em baixa, hoje. Com a decisão tomada pelo BC na semana passada, de que os próximos vencimentos de linha para exportação devem ser pagos em reais e os dólares correspondentes vendidos ao mercado, as instituições podem se interessar em começar a baixar a ptax que formará o preço para essas liquidações de dívida em moeda norte-americana.