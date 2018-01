Dólar abre em baixa, mas tendência ainda não está definida O dólar abriu hoje em baixa de 0,83% em relação ao fechamento de ontem, cotado a R$ 3,575. Pouco depois, às 10h10, essa queda diminuiu um pouco, para 0,75% (R$ 3,578). Os analistas ouvidos pela Agência Estado pouco antes da abertura dos negócios previam um início do dia em queda, mas não se arriscavam a apostar em uma tendência para a moeda hoje. Segundo operadores, há razões para justificar um comportamento de alta ou de baixa da cotação, ainda que não haja espaço para oscilações muito fortes, para um lado ou outro. O movimento de baixa pode ser relacionado com uma tentativa de influenciar a a formação da ptax (média das cotações) de hoje. Mas, para justificar uma alta, há o cenário de guerra, combinado à volatilidade das bolsas internacionais e do petróleo, e a proximidade do feriado de Carnaval. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.