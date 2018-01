Dólar abre em baixa; mercado acompanha Iraque e inflação O dólar abriu hoje em baixa de 0,41%, cotado a R$ 3,60. Em seguida, nos primeiros instantes dos negócios, essa queda se reduziu, e, às 10h35, era de 0,28%, com a moeda cotada a R$ 3,605. Ontem, o mercado recuava, computando os efeitos da alta de juro e o aumento de compulsório quando foi atropelado por declarações do diretor do Banco Central, Altamir Lopes. Ele afirmou que o Tesouro poderia comprar mais de US$ 2 bilhões no mercado no decorrer do ano e gerou especulações que levaram a uma alta do dólar à vista de até 0,55%. O efeito dessas declarações foi perdendo efeito no decorrer da tarde, mas, mesmo assim, no fechamento, o dólar mostrou estabilidade, em R$ 3,615. O mercado está muito sensível às notícias, principalmente aquelas relacionadas com a possível guerra do Iraque. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.