Dólar abre em baixa; mercado em ritmo de feriado Em ritmo de feriado, o mercado financeiro deve viver mais um dia de fraca liquidez, com os investidores aguardando novidades no noticiário. A trajetória das cotações deve continuar sendo dada prioritariamente pelo fluxo de recursos, já que nos primeiros discursos do novo governo não há novidades de impacto. Como resumiu um especialista, os pronunciamentos são positivos pois reafirmam compromissos que o novo governo já vinha assumindo, mas não trazem novidade e, por isso, não mexem significativamente com os negócios. Desde ontem há expectativas de que entradas financeiras importantes (mais de US$ 400 milhões no total) se concretizem nestes primeiros dias de 2003. E isso pode favorecer o início dos negócios com o dólar ? que abriu em queda de 0,42%, cotado a R$ 3,515. Até porque a avaliação consensual do mercado é de que há espaço para desvalorização do dólar. Clique aqui para saber como está o dólar O cenário internacional e o comportamento dos mercados de países desenvolvidos também serão acompanhados de perto para ajudar a definir o comportamento das cotações do dólar no dia. Principalmente no que diz respeito ao impacto que têm as tensões da Venezuela e o conflito dos EUA com o Oriente Médio nos preços do petróleo. O mercado acompanhará também as conclusões da primeira reunião ministerial, mas por enquanto não está prevista nenhuma entrevista coletiva após esse encontro do primeiro escalão do governo petista.