Dólar abre em baixa suave, perto da marca de R$ 2,90 O dólar abriu em leve queda, hoje, beirando a marca dos R$ 2,90. Na abertura, estava em queda de 0,17%, cotado a R$ 2,91; pouco depois, às 10h06, caía 0,24%, cotado a R$ 2,908. Se acompanhar a tendência do mercado futuro eletrônico, o dólar comercial deverá voltar a testar seu fôlego para se situar abaixo dos R$ 2,90 hoje. Abaixo deste valor, a moeda poderá voltar a atrair compradores que classificam como atrativo um dólar na casa dos R$ 2,80. Pouco antes da abertura, o dólar para junho operava em queda de 0,31% no GTS da BM&F. Hoje o Banco Central prossegue com a rolagem de vencimento de US$ 1,207 bilhão em swap cambial do dia 2 de junho. Na sexta-feira, o BC renovou 58,5% do vencimento, o que contribuiu para a queda do dólar naquele dia. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.