Dólar abre em forte alta Frente às crescentes preocupações com a Argentina, o dólar já iniciou o dia em forte alta. Na abertura dos negócios, as cotações do comercial para venda já estavam em R$ 2,5600, o que representa uma alta de 2,73%. Os juros dos títulos brasileiros e argentinos também apresentam forte alta nos mercados internacionais.