Dólar abre em leve baixa; risco Brasil diminui O mercado de câmbio está abrindo um pouco mais aliviado hoje e, pelo menos na abertura, deve devolver parte da alta forte de ontem. Pouco anters das 9h30, o dólar futuro de junho recuava 0,38%. Nos negócios à vista, a cotação também abriu em baixa e recuava 0,25%, para R$ 3,132. Às 9h31, o dólar caía 0,16%, cotado a R$ 3,135. Esta abertura mais suave reflete o desempenho geral dos mercados no Brasil e, sobretudo, no exterior. As bolsas sinalizam recuperação depois das fortes perdas de ontem. As ações estão em alta na Europa e os futurosde Nova York indicavam valorização de 0,61% no Nasdaq e de 0,50% no S&P pouco anters das 9h30. O petróleo recua mais um pouco. Os títulos da dívida estão abrindo em alta e o risco Brasil, que fechou ontem em 808 pontos, cedeu mais de 4%., para 772 pontos. Esta melhora geral pode sugerir que o mercado está encontrando um ponto de estabilização após o forte de ajuste dos últimos dias. Mas o mercado continua cauteloso e tudo vai depender da evolução do quadro externo, principalmente das expectativas em relação aos juros nos Estados Unidos . Veja a cotação do dólar.