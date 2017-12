Dólar abre em queda, a R$ 2,156, após corte dos juros O dólar abriu em forte queda na Bolsa de Mercadorias & Futuros desta quinta-feira. O primeiro negócio no pregão à vista foi fechado à taxa de R$ 2,156, o que representa um recuo de 1,37% em relação ao valor do encerramento da sessão de quarta-feira. Um dos fatores de pressão de alta do dólar nos últimos dias, que era incerteza a respeito da definição do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central para a taxa de juros básica (Selic), foi dissipado quando se anunciou o corte de 0,75 ponto porcentual, para 16,5% ao ano. A decisão conservadora era esperada pela maioria dos analistas, mas a possibilidade de uma redução de um ponto ainda não tinha sido completamente abandonada e ajudou a segurar a alta do dólar nos dois últimos dias. Swap reverso Além disso, o Banco Central anunciou, pelo segundo dia consecutivo, que não fará leilão de swap cambial reverso. No mercado à vista, depois de ficar ausente por dois pregões, a autoridade monetária interveio à tarde, mas aceitou somente uma proposta de compra de dólares, numa taxa de corte inferior à cotação de mercado no momento. O ponto primordial da valorização da moeda norte-americana nos últimos dias, o comportamento internacional das taxas de juros, ainda é motivo de atenção. Assim, a volatilidade que marcou ontem o mercado doméstico de câmbio tende a repetir-se esta manhã. Nesta quinta-feira, o Japão correspondeu às projeções dos especialistas de que suspenderia a política monetária ultra flexível, e anunciou que manterá a taxa de juros zero, mas enxugará a liquidez. A previsão é de que o juro no Japão não suba antes de outubro. Essa decisão pode ser vista como positiva já que retira uma incerteza do mercado.