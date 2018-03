Dólar abre em queda com decisão do BC O dólar comercial iniciou o dia em queda, cotado a R$ 3,0970 na ponta de venda dos negócios. Às 10h33, a moeda norte-americana é vendida a R$ 3,1090, em baixa de 0,03% em relação às últimas operações de ontem. Até este horário, o dólar oscilou entre a máxima de R$ 3,1110 e o patamar de abertura, que é também a mínima do dia. O Banco Central retoma hoje os leilões de rolagem de dívida cambial, depois de sete meses consecutivos de enxugamento. O vencimento soma US$ 983 milhões e acontece no dia 17. Desse montante, o BC resolveu rolar 40%, ou seja, aproximadamente US$ 400 milhões. Com a maior oferta de papéis cambiais, o dólar permanece em queda apesar de ser véspera de um feriado prolongado no Brasil. A decisão do BC surpreendeu boa parte do mercado já que, até a semana passada, havia um consenso de que não existia demanda por hedge (proteção em papéis atrelados ao dólar). Porém, a maioria dos operadores não descarta a possibilidade de o leilão do BC estar atendendo a uma demanda específica de uma empresa. No exterior, o olhar dos investidores dirigem-se, mais uma vez, ao petróleo. Hoje serão divulgados dados de estoques norte-americanos. No início do dia, o preço do barril do petróleo estava em queda de 0,72% na Bolsa de Nova York. Em Londres, a baixa era de 0,32%.