Dólar abre em queda, com entrada de recursos do Exterior O dólar comercial abriu em queda de 0,25% sobre o fechamento de ontem, cotado a R$ 2,845. Às 10h20, estava nesse patamar. O mercado de câmbio deverá acompanhar hoje, mais uma vez, o fluxo de recursos. As constantes captações de bancos e empresas nacionais têm assegurado a queda da moeda norte-americana. Operadores apontam que o preço do dólar novamente se aproxima de seu chamado piso virtual e poderá atrair os compradores. No entanto, especialistas vêem espaço para que o dólar volte a testar os R$ 2,80, diante da quantidade de ingressos que é esperada - a dúvida é sobre se conseguirá se manter neste patamar. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.