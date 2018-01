Dólar abre em queda de 0,05%, a R$ 1,9740 Ontem, foi a animação com a taxa de apenas um dígito (9,90% ao ano) paga pelo BC no leilão de 2,170 milhões de NBC-E de quatro anos que animou o mercado doméstico de câmbio. A moeda americana que fechou a primeira metade do dia em alta recuou para o mesmo patamar de fechamento de sexta-feira. O dólar abriu nesta 3ªF em queda de 0,05%, cotado a R$ 1,9470. A expectativa de que o Tesouro deverá entrar a qualquer momento no mercado para retirar mais dólares para formação de seu caixa de US$ 3 bi para pagamento dos juros da dívida externa também está bastante presente nas análises dos operadores nesta manhã, o que poderá ser um ingrediente a mais para a alta do dólar. Além disso, a queda de braços entre comprados e vendidos no mercado para a formação da Ptax de amanhã, que vai remunerar os contratos futuros que vencem na BM&F na quinta-feira, deverá se traduzir em uma pressão adicional para a moeda americana.