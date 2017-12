Dólar abre em queda de 0,05%, cotado a R$ 2,004 O mercado de câmbio amanhece dando sinais de que a alta do dólar pode estar prestes a esgotar-se. Logo após a abertura, a moeda americana caía 0,05% em relação ao fechamento da véspera e era negociada a R$ 2,004. Os operadores afirmam que a deflação captada pelo IGP-M e os sinais de tranquilidade no mercado internacional, nesta manhã, com petróleo em queda e bolsas norte-americanas de lado, podem ajudar a manter essa tendência no dia. Também contribui a notícia de que o vencimento de US$ 2,9 bi em títulos cambiais será rolado integralmente. De qualquer forma, o mercado avisa que pedirá prêmio pelos títulos devido aos prazos longos, que não agradaram muito. Outra variável importante, a compra de US$ 3 bi pelo Tesouro este ano, pode mostrar novidades nesta manhã. O diretor de política monetária do BC, Luiz Fernando Figueiredo, dará entrevista dentro de instantes para falar sobre esse assunto que tem levado as tesourarias a segurarem a moeda norte-americana em caixa. As declarações podem ajudar a definir a tendência de hoje.