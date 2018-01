Dólar abre em queda de 0,10%, cotado a R$ 3,0380 O dólar comercial iniciou o dia cotado a R$ 3,0380 na ponta de venda dos negócios, em queda de 0,10% em relação às últimas operações de ontem. Os investidores seguem atentos às possíveis captações externas por parte de empresas brasileiras. A entrada de dólares no País tende a depreciar o dólar frente ao real, já que aumenta a oferta de moeda norte-americana no mercado interno. No cenário macroeconômico, o clima de otimismo foi reforçado ontem por avaliações feitas pelo JP Morgan, que elogiou a equipe econômica brasileira e as reformas, avaliando, ao mesmo tempo, que o único risco para o Brasil seria um choque externo. Como foco de preocupação, os investidores continuam atentos ao preço do petróleo e nas taxas de juros dos títulos do Tesouro dos EUA. No início da manhã, o petróleo mostrava pequena alta em Londres e no mercado eletrônico dos EUA. Porém, as taxas dos títulos norte-americanos recuavam, o que é favorável à queda do dólar ? juros mais baixos nos EUA valorizam os títulos da dívida brasileira e atraem dólares para o País.