Dólar abre em queda de 0,20%, cotado a R$ 3,0200 O dólar comercial iniciou o dia cotado a R$ 3,0200 na ponta de venda dos negócios, em queda de 0,20% em relação às últimas operações de ontem. Às 10h02, a moeda norte-americana é negociada a R$ 3,0230, em baixa de 0,10%. O otimismo no mercado financeiro recebeu hoje novos sinais de retomada do crescimento econômico, que ontem foram engrossados por dados recorde de emprego industrial em São Paulo (criação de 12.124 postos de trabalho em junho). A novidade desta quinta-feira são os números do comércio em maio: as vendas subiram 10,1% sobre maio 2003 e acumulam alta de 8,48% no ano (veja mais informações no link abaixo). Essa aceleração da atividade econômica, na avaliação dos analistas, não está ocorrendo com aumento de inflação, já que as taxas elevadas dos últimos tempos decorrem basicamente de movimentos sazonais (referente a determinada época do ano) de alimentos e preços administrados. E, embora poucos, já há quem vislumbre que a queda da Selic, a taxa básica de juros da economia, voltará a partir de agosto. A redução das taxas de juros, condição muito importante para a retomada da atividade econômica, depende do controle da inflação. A política monetária adotada no Brasil tem como base o cumprimento de metas de inflação. Ou seja, os juros são usados como ferramenta para o controle da inflação.