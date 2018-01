Dólar abre em queda de 0,36%, cotado a R$ 3,0450 O dólar comercial iniciou o dia cotado a R$ 3,0450 na ponta de venda dos negócios, em queda de 0,36% em relação às últimas operações de sexta-feira. Os investidores devem esquecer, pelo menos por ora, os casos de denúncias que apareceram nos noticiários da semana passada, envolvendo membros do governo. As denúncias ameaçaram assombrar o cenário político e influenciaram negativamente no mercado financeiro na tarde de sexta-feira. Mas as acusações de sonegação fiscal e evasão de divisas citando o presidente e o diretor do banco Central, Henrique Meirelles e Luiz Augusto Candiota, foram desmentidas ? ontem o diretor Candiota soltou uma segunda nota com explicações sobre sua situação financeira ? e, por ora, nada foi acrescentado para agravar o assunto. Por isso, as perspectivas são de que o dólar inicie a semana perto à estabilidade, com pequena queda. Porém, os analistas ressaltam que o tema é sério demais para ser simplesmente esquecido. O mercado vai acompanhar o desenrolar do caso, assim como já acompanha outro escândalo que atinge o primeiro escalão do governo: as investigações da Kroll feitas a pedido da Brasil Telecom e que teriam violado correspondência eletrônica do ministro Luiz Gushiken. O governo é principal vítima desse acontecimento, porém, há sempre temores que nessa correspondência violada, algo inconveniente seja revelado. Mas esse medo vai diminuindo com o passar do tempo. Afinal, se existisse algo de relevante, a tendência seria de que fosse informado logo de início. Veja mais informações sobre os assuntos nos links abaixo.