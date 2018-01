Dólar abre em queda de 0,45%, cotado a R$ 2,217 O dólar à vista negociado na BM&F abriu em queda de 0,45%, cotado a R$ 2,217. Investidores em câmbio devem olhar o mercado externo para definir sua trajetória de hoje. Não só porque o destaque da agenda do dia é a divulgação de indicadores da economia norte-americana, mas também porque ontem, os estrangeiros que atuam no mercado doméstico realizaram lucros. Depois de verem o dólar recuar 4,73% no acumulado de janeiro, os investidores diminuíram as posições vendidas e foram os principais responsáveis pela alta de 0,41% no dólar (balcão) ontem. A alta deve permanecer se ainda houver ajustes a fazer. Ou se o exterior puxar o dólar para cima. Caso contrário, a tendência de queda permanece.