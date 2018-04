Dólar abre em queda de 5,30% a R$ 2,850 No início das negociações do mercado de câmbio, às 9h23, o dólar comercial estava sendo vendido a R$ 2,850, em queda de 5,30% em relação ao fechamento de ontem. A queda do dólar já era esperada, já que saiu o acordo entre o Brasil e o Fundo Monetário Internacional (FMI) no valor de US$ 30 bilhões. Veja mais informações no link abaixo.