Dólar abre em queda e Bolsa sobe 1,22% O dólar comercial iniciou o dia em baixa, cotado a R$ 3,1320 na ponta de venda dos negócios. Às 10h23, a moeda norte-americana é vendida a R$ 3,1460, no patamar máximo do dia, estável em relação ao fechamento de ontem. O mercado cambial opera com tranqüilidade, acompanhando a trégua da escalada dos preços do petróleo. Contudo, ninguém aposta que terminou a trajetória de alta do preço do petróleo. No cenário interno, os investidores estão atentos à votação do valor do salário mínimo. Uma derrota do governo, ou seja, uma votação favorável à elevação do valor do salário, deve repercutir de forma negativa nos mercados. O fato é que um salário mínimo superior ao determinado pelo governo resultará em um déficit maior para a previdência, prejudicando o equilíbrio das contas do governo, o que deixa o PaÍs mais vulnerável. No mercado acionário, a Bolsa de Valores de são Paulo (Bovespa) opera em alta de 1,22%. O preço do petróleo também é foco de atenção neste mercado. A Bolsa acompanha ainda o movimento positivo das bolsas norte-americanas. O Dow Jones ? índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York ? opera com alta de 0,31% e a Nasdaq ? bolsa que negocia ações do setor de tecnologia e Internet ? está em alta de 0,24%.