Dólar abre em queda e Bolsa tem ligeira baixa O dólar comercial abriu em queda de 0,23% em relação aos últimos negócios de sexta-feira, cotado a R$ 3,0350. Às 10h05, a moeda norte-americana é vendida a R$ 3,0390, em baixa de 0,10%. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) abriu em ligeira baixa e neste horário está em queda de 0,08%. Hoje é feriado em Nova York e isso deve roubar boa parte da liquidez (volume de negócios) do mercado de câmbio no Brasil. As atenções dos investidores devem voltar-se para o noticiário interno e para as possíveis repercussões que o ataque terrorista a mais um oleoduto iraquiano possa ter nos preços do petróleo (veja mais informações no link abaixo). No início da manhã, as conseqüências desse atentado eram fortes. Segundo informações das agências internacionais, a sabotagem atingiu um oleoduto que leva petróleo do norte para o sul do Iraque e deve provocar queda de 50% nas exportações de petróleo a partir do sul do país. Agora há pouco, em Londres, o barril de petróleo era comercializado com alta em torno de 1,50%. Pontos favoráveis à queda do dólar Mas no Brasil há eventos previstos em agenda que podem atenuar esse pessimismo. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga o resultado da balança comercial do País relativo aos três primeiros dias de julho. Depois dos números recordes de maio e junho, o mercado segue otimista em relação a esse número. Além disso há as expectativas em relação à retomada das emissões externas. Na sexta-feira foi anunciada a abertura de uma captação de US$ 50 milhões do Votorantim e outras operações estão prontas. Conforme o risco Brasil ? taxa que mede a desconfiança do investidor estrangeiro na capacidade de pagamento da dívida do País - se aproxima dos 600 pontos (na sexta-feira fechou em 623, segundo relatou a editora Silvana Rocha) as expectativas de que elas se efetivarão aumentam. Cenário político A política também merece atenção. A Câmara terá sessões deliberativas entre hoje e sexta-feira, num esforço concentrado para a votação, antes do recesso, dos projetos considerados prioritários. Entre esses projetos estão o das agências reguladoras e o que cria a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Nesta tarde, o ministro da Coordenação Política, Aldo Rebelo, vai reunir-se os líderes dos partidos aliados no Senado para discutir uma pauta a ser votada até 8 de julho, quando o Congresso entra em recesso. O presidente Lula realiza uma cerimônia para marcar 18 meses de governo. A cerimônia não deve apresentar novidades, mas merece atenção. Afinal, está prevista a participação de todos os ministros, líderes aliados da Câmara e do Senado e presidentes das estatais. Há instantes, o dólar para agosto era cotado a R$ 3,065, com queda de 0,26% no pregão eletrônico da BM&F, sinalizando a queda esperada para a abertura desta segunda-feira.