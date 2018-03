Dólar abre em queda e chega a R$ 2,85 O dólar comercial abriu em queda de 0,45% sobre o fechamento de ontem, cotado a R$ 2,852. Logo em seguida, ampliou a queda, que às 9h47 era de 0,52%, com a moeda cotada a R$ 2,85. Segundo os operadores ouvidos pela Agência Estado, o dólar deverá ter mais um dia de volatilidade, entre a procura de conforto em um novo patamar e a espera por forte ingresso de recursos. Hoje o dólar poderá voltar a apresentar queda, ao menos durante o dia, por conta da perspectiva de novas captações de recursos do Exterior. No entanto, como o dólar está num nível baixo, se cair ainda mais poderá atrair os compradores. O dia deverá ser, mais uma vez, de volatilidade. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.