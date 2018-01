Dólar abre em queda mas inverte a mão e sobe Depois da forte alta de ontem, o dólar comercial abriu em queda de 0,41%, cotado a R$ 3,129. Mas a alta foi diminuindo rapidamente, a tendência se inverteu e, às 10h28, a moeda americana já subia 0,32%, cotada a R$ 3,152. Nos Estados Unidos, foi divulgado o índice de preços ao produtor (PPI), que subiu 0,7% e ficou mais alta do que esperam os analistas (0,3%), embora o núcleo tenha ficado em 0,2%, dentro das expectativas. Esse indicador e a inflação ao consumidor (CPI), que será divulgada amanhã, são as informações mais esperadas pelo mercado de câmbio nesta semana e devem ter o poder de definir a tendência do dólar para os próximos dias. Isso porque o nervosismo que elevou a cotação da moeda norte-americana a níveis superiores a R$ 3,00 tem como principal motivo o temor pelo aquecimento da economia dos Estados Unidos e a sua conseqüência nas taxas de juros da maior economia do planeta. Veja a cotação do dólar.