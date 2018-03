Dólar abre em queda mas vira e sobe O mercado de câmbio começou o dia sem definição de rumo, depois da queda forte de ontem. A abertura foi em leve queda, de 0,14%, para R$ 3,495, mas, logo em seguida, houve inversão de mão, e a moeda subia 0,23%, a R$ 3,508, às 10h07. Pouco antes da abertura, alguns analistas ouvidos pela Agência Estado falavam em um pequeno ajuste de alta da cotação ao longo do dia e na possibilidade de o dólar ter encontrado novo patamar, na casa dos R$ 3,50. A partir daqui a moeda deverá esperar por notícias concretas antes de definir uma nova tendência. O pronunciamento do chefe dos inspetores de armas Hans Blix no Conselho de Segurança da ONU concentra as atenções do mercado hoje. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.