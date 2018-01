Dólar abre em queda no dia de formação de taxa A formação da ptax de fevereiro (taxa que será usada na liquidação dos contratos de dólar futuro do mês) deve ser o destaque nas mesas de operações de câmbio nesta sexta-feira. Habitualmente, nessas datas os investidores afastam-se dos fundamentos e as operações são ditadas pelos interesses ligados ao vencimento e rolagem das posições no mercado futuro. Para intensificar ainda mais essa tendência, na segunda-feira vence também a dívida cambial de US$ 1,7 bilhão, que já foi rolada. O dólar abriu em baixa de 0,90%, cotado a R$ 3,528. Em seguida a queda diminuiu um pouco, para 0,84% (R$ 3,53). Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.