Dólar abre em queda, vira e sobe Nos primeiros momentos dos negócios no mercado de câmbio, o dólar não mostrou uma direção definida. A abertura foi em queda de 0,24%, a R$ 2,963. Instantes depois, no entanto, a moeda americana inverteu a mão de direção, passando a subir. Às 10h30, estava em alta de 0,51%, cotada a R$ 2,985. O novo mês que se inicia nesta segunda-feira para o mercado deverá ser de volatilidade para o dólar. Hoje o Banco Central inicia tentativa de rolagem de vencimento de dívida cambial de 12 de junho, de US$ 1,4 bilhão, de acordo com suas novas normas - não informará ao mercado com antecedência qual porcentual da dívida será renovado. O mercado aguarda para ver qual será o procedimento do BC - desde quais taxas serão aceitas até quando será concluída a operação. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.