Dólar abre estável, cotado a R$ 1,9750 O dólar abriu estável nesta manhã, cotado a R$ 1,9750. A previsão dos operadores ouvidos há pouco pela Agência Estado é de que a moeda norte-americana deverá hoje dar continuidade ao movimento verificado na sexta-feira, quando interrompeu a trajetória de alta iniciada na terça-feira da semana passada. "O dólar deverá abrir tranquilo hoje, de olho no leilão de cambiais", disse um profissional refeeindo-se às 2,170 milhões de NTN-D que o Banco Central colocará à venda logo mais entre 12h e 13h. Os papéis, emitidos em 2 de agosto de 2000 estarão vencendo em 16 de setembro de 2004. O volume que será ofertado corresponde à rolagem de 91% do lote de 2,382 milhões de NBC-E, que estarão vencendo na quinta-feira. De acordo com analistas, o fato de o BC estar reduzindo o percentual de rolagem dos papéis cambiais (em leilões anteriores os precentuais eram maiores, chegando próximo a 100%) não deverá trazer nenhuma alteração sobre as expectativas do mercado. "Se por um lado o BC está reduzindo o percentual de rolagem, por outro lado ele está alongando os prazos de vencimento", disse o profissional. Além disso, segundo um analista, o mercado de C-bonds, que fechou a sexta-feira bem, embalada por comentários sobre uma possível troca desses papéis para o alongamento da dívida, também poderá estar dando condições para uma abertura tranquila do dólar.