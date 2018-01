Dólar abre estável em R$ 2,9880 O dólar comercial iniciou o dia estável em relação ao fechamento de ontem, cotado a R$ 2,9880 na ponta de venda das operações. Às 10h25, a moeda norte-americana está no patamar mínimo do dia, vendida a R$ 2,9740, em queda de 0,47% em relação aos últimos negócios de ontem. O preço do petróleo continua no foco de atenção dos investidores. Ontem, o barrril do petróleo no mercado futuro bateu novo recorde e é possível que chegue a US$ 50 nesta sexta-feira. Na Nymex ? a bolsa eletrônica dos Estados Unidos ? o barril do petróleo tipo cru abriu em alta de 1,33%, vendido a US$ 49,35, mas já recuava para abaixo de US$ 49.