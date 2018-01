Dólar abre mais uma vez em queda A segunda semana do ano começa com a confirmação das expectativas que existiam nos primeiros dias úteis de que as captações de recursos podem ganhar fôlego e em condições melhores durante este mês. O Bradesco tornou pública uma operação de US$ 50 milhões, por prazo mais longo e taxa mais baixa do que a última que realizou no ano passado. Os operadores comentam que outros bancos e empresas devem seguir o mesmo caminho, nos próximos dias (seriam mais cerca de US$ 400 milhões no total). Essas perpectivas, que ganham força com a avaliação consensual de que o processo de transição política no Brasil está sendo muito tranqüilo, alimentaram quedas nas cotações do dólar na estréia de 2003. No fechamento de sexta-feira, o dólar mostrava firmeza no rompimento do suporte de R$ 3,50, caindo 2,41% em relação à véspera, cotado a R$ 3,445 - menor patamar desde 20 de setembro (a R$ 3,405). E esse ambiente tende a continuar. Hoje, o dólar abriu novamente em queda; às 10h01, caía 0,87%, cotado a R$ 3,415. ( Clique aqui para saber como está o dólar )