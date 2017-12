Dólar abre mais uma vez em queda Depois de ter fechado na segunda-feira a R$ 3,08, o nível mais baixo desde o dia 2 de setembro passado, o dólar abriu hoje mais uma vez em queda, de 0,49%, batendo em R$ 3,065. Momentos depois, no entanto, a queda diminuiu um pouco e, às 10h15, a moeda caía 0,32%, a R$ 3,07. Com a moeda americana se aproximando da barreira dos R$ 3,00, os operadores ouvidos pela Agência Estado não se arriscam a prever a força de uma nova baixa hoje. O único fator atual de preocupação do mercado, a inflação, foi atenuado ontem. Após o fechamento do pregão de câmbio, a FGV divulgou ontem a segunda prévia do IGP-M em abril, que ficou em 0,86%, mais perto do piso do que do teto das estimativas, que variavam entre 0,74% e 1,10%, segundo economistas ouvidos pela Agência Estado. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.