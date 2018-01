Dólar abre o dia em alta de 0,89% O dólar comercial abriu em alta de 0,89% em relação ao patamar de negociação dos últimos negócios de ontem. Há pouco estava cotado em R$ 1,8120. Ainda não se sabe o que fez a cotação do dólar subir tanto. Nos últimos dias, operadores ouvidos pela Agência Estado, afirmavam que o fluxo cambial positivo - entrada de recursos maior que a saída - era suficiente para manter a moeda norte-americana no patamar de R$ 1,78. Desde terça-feira, o dólar comercial vem apresentando alta. A justificativa dos operadores era que o baixo preço da moeda norte-americana vinha atraindo empresas com dívidas em dólar e importadores para a compra de moeda. Isso gerou uma pressão de alta nas cotações. Acompanhe durante o dia mais informações sobre os movimentos no mercado financeiro.