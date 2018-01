Dólar abre perto da estabilidade, à espera da Selic O dólar abriu perto da estabilidade, rondando a cotação do fechamento de ontem: nos primeiros momentos de negócios, subiu 0,08%, para R$ 3,595, e caiu 0,06%, para R$ 3,59. Em seguida, passou a operar em queda um pouco maior, chegando a ?0,28% (R$ 3,582) às 10h13. A grande expectativa do dia no mercado financeiro brasileiro deve ser o resultado da reunião do Copom, que começou ontem e se encerra no início da tarde de hoje, com a definição da nova Selic. Se a decisão do Copom estiver dentro do esperado pelo mercado (a maioria estima alta de 1 ponto porcentual no juro básico da economia do País), o impacto em negócios não deve ser sentido. Uma escolha distante disso, no entanto, pode gerar movimentos de ajuste. Se não houver alta da taxa, ou ela for considerada leve, pode até haver reações mais intensas, de desconfiança. Isso porque a inflação continua sendo um incômodo no horizonte. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.