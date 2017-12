Dólar abre quase estável na BM&F, a R$ 2,20 O dólar negociado no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) abriu nesta quinta-feira próximo da estabilidade, a R$ 2,20, com variação negativa de 0,18%. A moeda norte-americana manteve seu valor após encerrar o pregão da última quarta-feira com valorização de 3%. Pela manhã, as taxas dos juros dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos mostravam pequena alta, o que pesa a favor da continuidade da valorização do dólar ante o real. No mesmo sentido pesam as bolsas européias que registram perdas. Porém, os futuros das bolsas de Nova York e o recuo do dólar ante o euro amenizam essa perspectiva.