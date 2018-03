Dólar abriu em alta e Bolsa apresenta ligeira queda O dólar comercial iniciou o dia em alta, cotado a R$ 3,1420 na ponta de venda dos negócios. Às 10h22, a moeda norte-americana é negociada a R$ 3,1350, estável em relação ao fechamento de ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em queda de 0,07%. Os juros no mercado futuro estão em alta. Os contratos com taxas pós-fixadas (DI), negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), com vencimento em janeiro de 2005, pagam taxa de 17,510% ao ano, frente a 17,480% ao ano negociados ontem. As reações do mercado financeiro estão divididas. No cenário interno, a vitória do governo na votação que aprovou o novo salário mínimo de R$ 260 na Câmara influencia positivamente os negócios. A oposição pretendia aprovar um salário mínimo maior, o que aumentaria o déficit da Previdência, prejudicando as contas do governo. No cenário externo, o foco de atenção é o resultado da reunião da organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) que ocorre neste momento. A expectativa ontem era de que o cartel sancionasse um aumento de produção de 2,5 milhões de barris. Segundo informações preliminares a respeito da reunião, o grupo de países produtores de petróleo discute duas propostas. Pela primeira, a produção seria elevada em montante entre 1 milhão e 1,5 milhão de barris. Na segunda é prevista uma expansão entre 2 milhões e 2,5 milhões.