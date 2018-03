Dólar acelera alta, Bolsa acelera queda O dólar acelerou a alta e, às 10h56, estava cotado a R$ 3,03 ? aumento de 1% sobre o fechamento de ontem, dia em que ele já havia subido 1,87%. No mesmo horário, a Bolsa de Valores de São Paulo ampliava a queda para 0,91%, em 12.629 pontos. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar e a variação do Ibovespa.