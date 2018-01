Dólar acelera alta e chega a R$ 3,427 O dólar acelerou a alta depois do meio-dia. Depois de abrir em alta de 0,89%, a R$ 3,405, e passar a manhã oscilando até R$ 3,41, o dólar passou a subir mais fortemente e, às 12h40, estava a R$ 3,427, em alta de 1,54%. Pela manhã, o Banco Central anunciou que alterou o cálculo para definir as rolagens de dívida cambial; isso ajudou a pressionar as taxas do dólar. Isso porque o entendimento do mercado é de que com o novo método, a oferta financeira de ativos cambiais a cada leilão de rolagem cairá entre 6% e 10%. Além disso, a alta do dólar é fortemente influenciada pela tensão externa devido à iminente guerra no Iraque e pela taxa de inflação medida pela Fipe (1,79% na segunda prévia de janeiro), que não sinaliza para quedas da intensidade que o mercado esperava. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar