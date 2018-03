Dólar acelera alta e volta a ser negociado acima de R$ 3,00 Depois de ter aberto em queda e, no final da manhã, invertido a mão, passando a subir, o dólar acelerou a alta, no começo da tarde, e voltou a ser vendido acima da marca dos R$ 3,00. Às 14h44, a alta da moeda chegava a 1,52%, com o dólar cotado a R$ 3,01. Os especialistas ouvidos pela Agência Estado se dividem ao analisar a alta da moeda. Alguns classificam a valorização como uma correção técnica; outros já falam que a moeda norte-americana encontrou seu piso na semana passada e não terá força para continuar a cair até os R$ 2,80. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.