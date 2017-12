Dólar acelera queda e chega a R$ 3,01 Depois de abrir em alta, o dólar passou a cair e, depois do meio-dia, acelerou a queda. Às 12h52, chegou a R$ 3,01, em queda de 1,05% sobre o fechamento de ontem. O mercado opera na expectativa pela decisão do Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central sobre os juros brasileiros. O câmbio se mantém alinhado com a previsão de que a Selic será mantida em 26,5% ao ano e que o viés de alta passará para neutro. Operadores classificaram a leve alta de ontem como uma correção técnica do mercado. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.