Dólar acelera queda e vai abaixo de R$ 2,90 O dólar acelerou a queda, depois do meio-dia, e rompeu a marca dos R$ 2,90: às 12h54, estava sendo negociado a R$ 2,895, em queda de 1,70%. A máxima da moeda no dia, até então, havia sido uma queda de 0,41% sobre o fechamento de ontem, valendo R$ 2,933. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.