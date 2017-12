Dólar acentua queda com antecipação de banda D O dólar comercial está operando no preço mínimo de venda do dia, de R$ 1,981, queda de 0,50%. Segundo analistas, tesourarias de bancos acentuaram as ordens de venda de moeda nesta tarde, após o anúncio da antecipação do dia 20 para a próxima terça-feira, dia 13, da licitação para venda das três licenças da banda D, com preço mínimo total de R$ 2,190 bi. A expectativa de eventual fluxo positivo, caso alguma empresa estrangeira venha a adquirir as licenças, motivou a antecipação das vendas. Mas o movimento de baixa do comercial começou no início da tarde, logo após o BC anunciar o resultado positivo do leilão de venda de 2,470 milhões NBC-E, com vencimento em 17/11/2005, em que pagou taxa de 10,87% ao ano e abaixo das apostas do mercado, entre 10,95% e 11,05% ao ano.