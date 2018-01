Dólar acentua queda com emissão do Bradesco A confirmação da emissão de US$ 250 milhões pelo Bradesco e a percepção de que há espaço para a continuidade da trajetória de queda estimulam tesourarias de bancos a venderem dólares no mercado à vista. O dólar comercial está sendo vendido na mínima de R$ 3,30, queda de 1,49%. Segundo operadores, se eventual guerra dos Estados Unidos contra o Iraque não atrapalhar, a equipe econômica continuar em sintonia e o governo Lula conseguir dar início à reforma da Previdência ainda no primeiro trimestre, o dólar poderá prosseguir a trajetória de baixa. A perspectiva de entrada dos recursos da emissão do Bradesco no próximo dia 14 também reforça o otimismo. O diretor de tesouraria do banco Fator, Sérgio Machado, comparou que em junho de 2002 quando o C-Bond estava no mesmo patamar atual, acima dos 69 centavos de dólar, o dólar comercial era negociado a R$ 2,80. Por isso, avalia o especialista, pelo conceito de risco haveria espaço para a baixa da moeda norte-americana.