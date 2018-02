Dólar acompanha mercado externo e fecha em leve baixa O dólar fechou em leve baixa nesta segunda-feira, influenciado pela alta das bolsas de valores em Nova York em uma sessão de cautela à espera de novos indicadores sobre a economia dos Estados Unidos. A moeda norte-americana caiu 0,11 por cento, para 1,784 real. No mês, a divisa acumula alta de 0,39 por cento. O dólar começou o dia em alta, acompanhando a queda das ações na Europa e na Ásia. Além do temor de uma recessão nos Estados Unidos, pesava também a crise no banco francês Société Générale, que anunciou na semana passada ter sido vítima da maior fraude bancária da história. Mas, no começo da tarde, o otimismo com a possibilidade de um novo corte dos juros nos Estados Unidos melhorou o clima no mercado. Nos Estados Unidos, as bolsas de valores passaram a operar em alta após abertura negativa. O movimento foi espelhado pelo dólar no Brasil, com a moeda norte-americana em baixa até o final da sessão. "Enquanto tiver esse problema lá fora, o mercado (local) vai trabalhar olhando para lá", disse Júlio César Vogeler, operador de câmbio da corretora Didier Levy. "Essa semana tem alguns números importantes para sair", comentou. A crise, no entanto, não tem secado a oferta de dólares no mercado de câmbio. Dados do Banco Central divulgados nesta segunda-feira mostraram uma diminuição do fluxo cambial negativo entre os dias 11 e 24 deste mês --indicando entrada líquida de recursos. Até o dia 11, o BC registrava 2,18 bilhões de dólares em déficit no fluxo deste mês. A cifra até o dia 24, segundo os dados atualizados, caiu para 1,648 bilhão de dólares. No final da sessão, o BC realizou um leilão de compra de dólares no mercado à vista. A autoridade monetária definiu taxa de corte a 1,7849 real e aceitou, segundo operadores, ao menos uma proposta. (Reportagem adicional de Isabel Versiani, em Brasília)