Dólar acumula no mês queda de apenas 0,14% após tensão O dólar encerrou fevereiro com queda acumulada de apenas 0,14%, depois de a deterioração dos mercados globais na véspera ter feito a moeda escalar quase 2% em um dia. Na última sessão do mês, a moeda norte-americana registrou alta de 0,05%, terminando a R$ 2,1210. Durante fevereiro, o dólar chegou a cair ao menor nível em nove meses, a R$ 2,0670, refletindo forte ingresso de recursos. Uma atuação mais firme do BC na compra de dólares fez a moeda diminuir o ritmo de queda. Outro resultado desta medida foi a ampliação das reservas cambiais do País, que nesta quarta-feira chegaram a US$ 100 bilhões. Com a forte tensão externa na terça-feira, que derrubou os mercados globais, o dólar voltou a se firmar acima dos R$ 2,10 e quase anulou a desvalorização que registrava no mês até o dia 26. Na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), a forte queda das ações na terça-feira deve fazer com que o mercado encerre o mês de fevereiro em queda. Às 16h30, o Ibovespa - que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa - apresenta queda de 0,93%. Neste patamar a Bolsa acumularia baixa de 2,45% no mês.