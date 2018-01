Dólar acumula valorização de 52,85% no ano O mercado de câmbio parece estar satisfeito com a cotação do dólar oscilando em torno de R$ 3,54. O penúltimo dia do ano teve baixa liquidez, com as mesas de operações fazendo negócios em pequenos lotes de moeda. O dólar abriu em baixa na manhã de hoje, passou a ser negociado em alta para depois retomar o sinal de queda e fechar estável, exatamente a R$ 3,54. "São oscilações reduzidas, resultado de operações pequenas", explicou um operador. "O mercado está sem força tanto para subir quanto para cair muito. A idéia hoje é de que o câmbio continue oscilando, mas sem assustar ninguém", comentou um operador no meio do dia. Ele lembrou que o Banco Central chegou a pedir spread na manhã de hoje em algumas mesas. "Mas não vendeu nada. Apenas mostrou ao mercado que estava monitorando as cotações", afirmou. Amanhã, só haverá negócios pela manhã, e há a certeza de que o movimento será extremamente pequeno. O ano está praticamente encerrado. E, com o fechamento de hoje a R$ 3,54%, o dólar acumulou em 2002 uma valorização de 52,85%.