Dólar acumula valorização de 52,85% no ano O mercado financeiro registrou poucos negócios na segunda-feira espremida entre o fim de semana e o feriado de ano-novo. A baixa liquidez deixou as cotações do dólar vulneráveis a qualquer ordem de compra ou venda. O fluxo financeiro foi negativo e o Banco Central atuou vendendo moeda à vista. O giro financeiro no D+2 à vista caiu 49,82%, passando de US$ 821 milhões na sexta-feira para cerca de US$ 412 milhões ontem. À tarde, o dólar comercial atingiu a máxima de R$ 3,555 (+0,42%), mas acabou encerrando em estabilidade, cotado a R$ 3,54. A ptax (média das cotações) de venda finalizou em R$ 3,5333, queda de 0,23%. Neste mês, o dólar pronto acumulou perda de 3,15% frente o real. Mas, no ano, o ganho da moeda americana foi de 52,85%. Com base na ptax de venda de ontem serão liquidados na quinta-feira, dia 2/1, os contratos futuros de dólar de janeiro negociados na BM&F. A taxa também servirá para o ajuste do saldo em reais do diferencial câmbio/juros relativo ao vencimento de US$ 2,6 bilhões em contratos de swap cambial. Na rolagem desse vencimento, o Banco Central resgatou 88,6% ou US$ 2,293 bilhões do total a vencer em swap cambial.