Dólar ainda alto encarece viagem internacional Para o turista brasileiro ainda está cada vez mais caro viajar para o exterior. A cada aumento do dólar, quem planeja uma viagem internacional desanima. Pior ainda é para quem tem a passagem ou o pacote pagos e está assustado com o vai-e-vem da moeda norte-americana. A perspectiva, depois do acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), é de maior estabilidade, mas as cotações mantêm-se em patamares altos. Segundo o diretor da área internacional da Associação Brasileira de Agência de Viagens (Abav), Leonel Rossi Junior, o pior não é o dólar alto, que certamente inibe o turismo para o exterior, mas a instabilidade das cotações, porque o passageiro tem muita dificuldade em se programar. Já no final do ano passado, analistas de mercado alertavam que a sucessão presidencial e a recessão nos Estados Unidos tendiam a fazer com que o dólar oscilasse muito neste ano, previsão que se confirmou. Tomando-se como base o dólar comercial para venda, por exemplo, em 1º de novembro ele chegou a R$ 2,70; caindo para R$ 2,30 na virada do ano. A moeda norte-americana chegou a R$ 2,48 no início de fevereiro e ficou em R$ 2,26 em abril. Desde então, vem subindo com força. Na segunda quinzena de maio, o dólar estava em torno de R$ 2,50; em julho esteve abaixo de R$ 2,90 e em agosto chegou a R$ 3,47. Com o acordo com o FMI, a moeda voltou a cair, mas analistas não esperam que fique abaixo de R$ 2,80. Rossi Junior lembra que a maioria dos turistas que viajam ao exterior fecham suas compras com antecedência de pelo menos algumas semanas, e programam-se para a viagem ao longo de meses. Para quem planejou viajar para o exterior no início do ano, quando o dólar girava em torno de R$ 2,30, e não pagou antes, a viagem na temporada de julho pode ter ficado muito cara. Mas, segundo o diretor da Abav, a recomendação continua sendo a mesma. Quem pretende fazer viagem internacional deve poupar ao longo do ano, comprando traveller checks - que têm garantia contra perda e roubo - ao longo do ano. Também deve comprar a passagem antecipadamente, pois mesmo que seja financiada, as prestações são em reais, em função da cotação do dia da compra. E o principal é não usar o cartão de crédito, a não ser para a compra da passagem aérea. Ele lembra que os descontos das passagens aéreas e dos pacotes em dólar têm sido substanciais nos últimos anos, aliviando a conta, ainda que não consigam compensar toda a alta do dólar. "Especialmente para a Argentina, mas também para outros destinos, os preços em dólar dessa temporada de julho foram bastante atrativos, o que explica a recuperação em relação a julho do ano passado." Desistências Para quem acha que não poderá realizar a viagem porque ainda não antecipou todas as despesas em dólar - passagem, pacote, travellers -, a recomendação é negociar. Rossi Junior lembra que as agências tentam manter seus clientes, e que muitas vezes transferem os valores pagos para um crédito em uma próxima viagem. Cláudia Ogata, técnica de defesa do consumidor do Procon-SP, concorda: "O melhor é sempre tentar negociar com a empresa, mesmo porque pode haver muitas penalidades no caso de desistência". O principal, neste caso, é fazer um contrato escrito, deixando claro quais são os termos do acordo, seja para mudar a data da viagem, o roteiro, ou até transferir o destino para dentro do Brasil. Segundo ela, as empresas normalmente impõem multas progressivas conforme a data da viagem vai chegando. O mesmo vale para as passagens aéreas em tarifa promocional. Mas a técnica alerta que todas as restrições devem estar explicitadas nos bilhetes aéreos, em português e em linguagem clara, assim como nos contratos de aquisição de pacotes e serviços. "Se a empresa não for muito clara em relação às penalidades, pode-se contestá-la por omissão de informação", esclarece. As cláusulas também jamais podem ser abusivas. Sempre que contratar os serviços de uma agência de viagem, o consumidor deve verificar junto aos órgãos reguladores (Embratur, Abav, Abrastur) se a empresa é idônea e se está devidamente registrada, assim como sempre exigir nota fiscal e contrato detalhado dos serviços prestados. Em caso de dúvida ou reclamação a Fundação Procon-SP atende pessoalmente nos postos do Poupatempo Sé (Praça. do Carmo, s/n, Centro), Santo Amaro ( R. Amador Bueno, 176/258, zona Sul) ou Itaquera (ao lado do Metrô Itaquera), por carta à Caixa Postal 3050 CEP 01061-970 SP-SP, pelo Fax (11) 3824-0717 ou pelo telefone 1512. Leia mais sobre como organizar a viagem internacional e sobre as despesas com o cartão de crédito no exterior.