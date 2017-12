Dólar alto faz gasto do brasileiro no exterior cair 31%

A alta do dólar e o encarecimento das viagens, assim como a queda da renda, fizeram os gastos dos brasileiros no exterior caírem 31%. No acumulado do ano até novembro, os turistas gastaram US$ 16,1 bilhões no exterior, ante US$ 23,4 bilhões no mesmo período do ano passado.

Com isso, o rombo na conta de viagens está negativo em US$ 10,9 bilhões até o mês passado. Em igual período de 2014, esse valor era de US$ 17,1 bilhões.

De acordo com o chefe do departamento econômico do Banco Central, Túlio Maciel, o saldo negativo nessa conta fechará 2015 em US$ 11,7 bilhões, cerca de 40% abaixo do registrado em 2014.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"O menor crescimento da renda este ano também influencia este item, mas a taxa de câmbio e o encarecimento de viagens são os maiores fatores para a queda", disse.

Melhora. O rombo total das transações correntes - que inclui o resultado da conta de viagens - caiu para US$ 2,9 bilhões em novembro. O resultado surpreendeu positivamente, uma vez que as estimativas do mercado financeiro apontavam para um saldo negativo entre US$ 3,5 bilhões e US$ 4,6 bilhões.

Com o resultado, o rombo acumulado no ano soma US$ 56,4 bilhões, uma queda de quase 40% ante o mesmo período de 2014 (-US$ 92,5 bilhões).

(Com informações de Célia Froufe e Eduardo Rodrigues)