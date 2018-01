Dólar amplia ainda mais a queda e chega a R$ 2,905 O dólar está em queda forte, hoje, após ter fechado ontem no nível mais baixo desde agosto do ano passado. A moeda começou o dia em queda de 0,98% sobre o fechamento de ontem, a R$ 2,925. A trajetória de queda prosseguiu e se acelerou; às 13h17, a moeda caía 1,92%, cotada a R$ 2,905. As boas notícias para o mercado prosseguem. Por volta das 13 horas, o Unibanco anunciou ter concluído uma captação de recursos no Exterior ? US$ 75 milhões, em eurobônus de 18 meses. Ontem, o presidente do BC, Henrique Meirelles, deixou mais distante a possibilidade de uma intervenção para conter a queda do dólar ao afirmar ontem em Washington que ainda há espaço para o real se valorizar. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.