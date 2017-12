Dólar amplia alta após o segundo leilão do BC O Banco Central comprou dólares a R$ 2,798, no segundo leilão de hoje. O preço pago pela autoridade monetária é praticamente o mesmo em que operava o mercado já depois do anúncio da operação do BC, de R$ 2,797. A trajetória de queda em que operava o mercado de câmbio desde a abertura foi invertida depois do anúncio da segunda atuação do BC. Após a divulgação do resultado, a valorização da moeda norte-americana foi acelerada. Às 11h30, o dólar valia R$ 2,802, com alta de 0,43%. Na máxima atingiu R$ 2,81 (+0,72%). Veja a cotação do dólar.