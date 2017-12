Dólar amplia queda e chega bem perto de R$ 3,00 O dólar ampliou a queda, depois das 11 horas. Às 11h23, a moeda americana caía 2,62%, cotada a R$ 3,014. Na abertura, a queda do dólar já era expressiva - 1,45%, cotado a R$ 3,05. Um especialista ouvido pela Agência Estado pouco antes da abertura já alertava que a moeda americana poderia até mesmo testar o piso de R$ 3,00, hoje. Há motivos para o otimismo. O acerto entre Lula e os governadores em torno das reformas, em reunião na Granja do Torto, ontem, demonstra mais uma vez a capacidade de articulação política do presidente da República. A sinalização é de entendimento em favor de reformas consideradas como cruciais para o país. O apoio dos governadores, segundo analistas, deverá facilitar a tramitação das propostas no Congresso. Além disso, há ainda as notícias sobre entrada de capital estrangeiro, através de captações feitas por empresas brasileiras no Exterior. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.