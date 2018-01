Dólar ao redor dos R$ 3 ajuda exportações, diz Ermírio O empresário Antonio Ermírio de Moraes disse hoje que "o dólar a R$ 3,00 beneficia as exportações do País e a geração de divisas". Ele entende que "o câmbio mais realista, ao redor dos R$ 3,00 permitirá também que mais empresas invistam na exportação e com isto se terá mais empregos no País". O empresário disse que no caso do Grupo Votorantim, a Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) está colocando no mercado internacional cerca de 30 mil toneladas de alumínio, em exportações que equivalem a US$ 45 milhões. Ermírio explicou que no mês passado, as exportações não foram bem, por causa da falta de navios para se embarcar o alumínio. "Agora acumulamos esta exportação. Vamos inaugurar ainda este ano a ampliação da CBA, para aumentar ainda mais as vendas externas", concluiu o empresário.