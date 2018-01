Dólar atinge 1,9120 O dólar comercial atingiu há pouco a máxima do dia, de R$ 1,9120 (+0,58%), a mais alta desde 1º de dezembro de 1999. A maioria dos bancos previa que o patamar de R$ 1,90 só viesse a ser atingido na virada do ano. O dólar vem apresentando tendência de alta desde 31 de julho, mas o pico de hoje deveu-se à grande procura por tesourarias de bancos para hedge (proteção). Ou seja, temendo que a moeda norte-americana venha a subir ainda mais, os bancos compram para ter reservas, ao invés de aplicar em títulos cambiais ou comprar dólar no mercado futuro. O Banco Central chegou a registrar a taxa de R$ 1,9140, mas a Agência Estado não conseguiu confirmar essa cotação junto às mesas operadoras dos bancos.